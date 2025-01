Grêmio se destaca por força defensiva no começo de 2025

No primeiro jogo da temporada, o Grêmio ficou no 0 a 0 com o Brasil de Pelotas. Na sequência, obteve duas vitórias: 4 a 0 no Caxias e 3 a 0 no Monsoon. Todos os jogos foram válidos pelo Campeonato Gaúcho.

Nos duelos de 2025, segundo dados da SofaScore, o Grêmio tem uma média de 7.3 finalizações sofridas, enquanto o ataque tem 15,7 arremates por partida.

Veja os números do Grêmio em 2025 (Fonte SofaScore):