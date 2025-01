Filipe Luís elogia resiliência do Flamengo em vitória no Carioca e projeta final contra o Botafogo

Neste domingo, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2024, irá encarar o Botafogo, vencedor do Campeonato Brasileiro, na final da Supercopa do Brasil. O técnico Filipe Luís fez uma projeção do duelo contra o Glorioso.

"Vi o jogo do Botafogo e seguiu muito o que eles vinham fazendo no ano passado. Um time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que perdeu alguns atletas, mas que também se reforçou. Sabemos que vamos ter o adversário com o nível mais alto do Brasil nesta final, campeão dos dois torneios mais importantes que existem e, por isso, vamos colocar à prova esse título e que vença o melhor. Que seja um grande duelo e queremos esse título, assim como eles também", ressaltou Filipe Luís.

Com a vitória sobre o Sampaio Côrrea-RJ, o Flamengo entrou no G-4 do Campeonato Carioca, com 10 pontos em 6 jogos. O duelo contra o Botafogo, pela final da Supercopa do Brasil, será neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém-PA.