Escalação do São Paulo: equipe encerra preparação para enfrentar o Santos

Luis Zubeldía promete levar a campo força máxima. Desta forma, a escalação do São Paulo deve contar com: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Arboleda, Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson; Lucas Moura, Oscar, Luciano; Calleri.

Para o duelo, a equipe não poderá contar com o volante Luiz Gustavo, que se recupera de uma fratura no dedo do pé esquerdo, sofrida durante o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, pela FC Series, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos.

Com o triunfo por 2 a 0 contra a Portuguesa na última rodada, o São Paulo se encontra invicto no Campeonato Paulista. Até o momento, em quatro partidas disputadas, são três vitórias (Guarani, Corinthians e Portuguesa) e um empate (Botafogo-SP).