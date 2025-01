Entenda por que o São Paulo aceitou emprestar Moreira ao Porto

O garoto Maik, que se destacou no título da Copinha, também chama atenção e tem treinado entre os profissionais. Sendo assim, diante do aumento de opções, o Tricolor acredita que Moreira teria poucos minutos e aceitou cedê-lo à equipe portuguesa. A dupla nacionalidade do atleta, que é luso-brasileiro, facilitaram as negociações.

A ida de Moreira não envolve a vinda imediata do lateral esquerdo Wendell. O ala da Seleção Brasileira chegará ao time nos próximos dias, mas em troca da venda do meia-atacante William Gomes, outra promessa da base tricolor, que também irá se transferir ao Porto - este de forma definitiva.

Moreira foi promovido à equipe principal do São Paulo em 2022. O atleta de 20 anos, porém, sofreu com lesões desde então e teve dificuldades de se firmar. De lá para cá, foram apenas 26 partidas pelo clube do Morumbis. Com o técnico Luis Zubeldía, ele entrou em campo só nove vezes.

Precisando equilibrar seu fluxo de caixa, o São Paulo vem negociando diversos atletas para abrir espaço em sua folha salarial, viabilizando assim chegada de outros jogadores, além de reduzir os custos com o futebol. Além do lateral e de William Gomes, já deixaram o clube nesta janela: Rafinha, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Jamal Lewis, Welington, Galoppo, Nikão e Wellington Rato.

Moreira chegou ao São Paulo aos 13 anos. De lá para cá conquistou a Copa do Brasil sub-17 e a Supercopa do Brasil sub-17 antes de ser promovido ao sub-20, categoria na qual também se destacou, sendo rapidamente promovido ao profissional pelo técnico Rogério Ceni.