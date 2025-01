"É sempre uma honra", vibra Wallace Yan após marcar seu terceiro pelo Flamengo no Carioca

A estrela do jovem Wallace Yan brilhou mais uma vez no Campeonato Carioca. Ele saiu do banco de reservas e abriu o caminho para a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela sexta rodada.

"Muito feliz por estar ajudando o Flamengo. É sempre uma honra fazer gol com esta camisa pesada. É um sonho de criança balançar a rede pelo time de coração. Feliz, trabalhando bastante para fazer esse tipo de coisa dentro de campo, dar o máximo, correr, porque essa camisa pede isso: raça. E o gol vou dedicar para a minha família", afirmou Wallace Yan.