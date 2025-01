Corinthians x Noroeste: veja onde assistir ao jogo válido pela 6ª rodada do Paulista

O Corinthians começou bem o Paulistão, com quatro vitórias e uma derrota. Após perder para o São Paulo no Morumbis, a equipe se recuperou e venceu a Ponte Preta pelo placar mínimo em Campinas. O Timão está na segunda colocação do grupo A, com 12 pontos, empatado com o líder Mirassol, mas atrás no saldo de gols.

Já o Noroeste está na terceira posição do grupo C, com seis pontos. A equipe de Bauru triunfou na estreia contra o Velo Clube, mas vem de quatro jogos sem vitória no Estadual. O São Paulo lidera a chave, com 10 unidades, e o Novorizontino aparece em segundo, com seis.