Corinthians x Noroeste: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulistão

O Corinthians enfrenta o Noroeste neste sábado, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) em Itaquera.

O Timão largou muito bem no Estadual. Apesar da derrota no clássico para o São Paulo, a equipe alvinegra soma quatro vitórias em cinco jogos e, inclusive, briga pela ponta da classificação geral do torneio. O Corinthians está na vice-liderança do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do líder Mirassol.

O técnico Ramón Díaz terá desfalques importantes para a partida. Os volantes José Martínez e Alex Santana, suspensos, não ficam à disposição. O atacante Talles Magno viajará aos Estados Unidos para resolver questões pessoais e também está fora.