Com Rony, Palmeiras faz atividades táticas e se prepara para enfrentar o Guarani

O Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo contra o Guarani, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O duelo entre as equipes está marcado para este domingo (02) às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O atacante Rony, que teve uma negociação frustrada com o Al-Rayyan, na última quinta-feira (30), treinou normalmente com o restante do grupo. O jogador de 29 anos ainda não foi relacionado para nenhum jogo do Estadual e aguarda definição de seu futuro.

Emiliano Martínez vive a expectativa de estrear pelo Verdão. O volante, recém-contratado, foi inscrito no Estadual, e defende apenas da decisão de técnico Abel Ferreira para ir a campo em seu primeiro compromisso. Paulinho também é novidade na lista do Estadual, mas ainda não está pronto para jogar, já que se recupera de cirurgia na canela direita.