CBF divulga calendário do Futebol Feminino de 2025; confira detalhes

Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Calendário das Competições Femininas para 2025. A primeira competição será a Supercopa Feminina, que inicia no dia 9 de março.

Como novidade, a CBF anunciou a Copa do Brasil Feminina, que contará com a participação de 64 equipes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino. O torneio começa no dia 14 de maio e seguirá até dia 19 de novembro.