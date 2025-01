Bragantino x Novorizontino: veja as prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, o Bragantino enfrentará o Novorizontino pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O jogo será no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h30 (de Brasília).



No Paulistão, o Bragantino venceu apenas uma partida e ocupa a terceira colocação do grupo B com quatro pontos. O Novorizontino também venceu um único jogo, contra o Palmeiras, somando seis pontos na segunda posição do grupo C.