Botafogo fará exposição da taça da Libertadores em Belém; veja detalhes

Neste sábado, em Belém, o Botafogo fará uma exposição gratuita da inédita taça da Libertadores, conquistada em 2024.

O evento acontece no Shopping Boulevard Belém, das 10h às 22h (de Brasília).

"Fala, Fogão! Se você é torcedor do Botafogo, mora na capital do Pará ou está de passagem, estaremos com exposição gratuita da taça da Libertadores de 2024! Venha conferir a conquista inédita do Glorioso no Boulevard Shopping Belém!", escreveu o clube.