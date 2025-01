Borré ressalta desejo em ganhar títulos pelo Inter e fala sobre experiência de jogar no Gauchão

Com grande experiência no futebol europeu, Borré foi perguntado sobre como é jogar no Gauchão, com estádios menores e em cidades do interior do Rio Grande do Sul. Para o jogador, o torneio é importante para reforçar a conexão entre time e torcida.

"Quando eu cheguei, a equipe estava jogando o Gauchão, mas eu não podia jogar. É como voltar as raízes, é bom que nos conecta com a torcida, de onde viemos. Eu acredito que é um trabalho importante para o começo do ano. Quero cada vez mais me sentir adaptado ao Gauchão e entender o que significa para as pessoas", analisou o jogador colombiano.

Com três jogos disputados nesta temporada, Borré marcou dois gols pelo Gauchão. O próximo compromisso do Inter na competição é contra o Avenida neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio.