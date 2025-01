Auxiliar do Cruzeiro defende Diniz e explica ausência de jovem da base

Não podendo contar com o lateral Marlon, Wesley Carvalho relacionou Kauã, de apenas 16 anos, para o duelo contra o Itabirito. Entretanto, mesmo com a goleada, o treinador não utilizou o jovem, decepcionando a torcida da Raposa presente na Arena Independência.

"Inicialmente, o Kauã não estava entre os relacionados, mas tive que chamar ele por causa do Marlon. Entretanto, ele treinou apenas 5km no treino dos não relacionados pela manhã. Então, ele poderia se machucar se eu tivesse colocado ele. Na condição de auxiliar, eu sempre estou conversando com os atletas jovens, porque eles são muito ansiosos, querem sempre jogar logo", disse Wesley Carvalho.

Com a vitória diante do Itabirito, o Cruzeiro chegou aos sete pontos em quatro jogos e lidera o Grupo C do Campeonato Mineiro. O próximo compromisso da Raposa é neste domingo, em casa contra o Uberlândia, às 18h30 (de Brasília), pelo estadual.