Após mandar dois jogos no Brinco de Ouro, Palmeiras volta a ser visitante no local contra o Guarani

O Palmeiras voltará a ser visitante no Estádio Brinco de Ouro da Princesa depois de ser mandante em dois jogos, no local, no ano de 2024. No domingo, o Verdão enfrenta o Guarani, às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

No último ano, o Brinco de Ouro foi palco de dois jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde precisou do local para mandar dois jogos devido à indisponibilidade do Allianz Parque. Nesse período, a Arena Barueri ainda estava passando por reformas.

O primeiro dos jogos do Palmeiras como mandante no local em 2024 foi contra o Cuiabá, pela 24ª rodada do Brasileirão. Na oportunidade, o Alviverde venceu por 5 a 0, com gols de Estêvão (duas vezes), Murilo, Mauricio e Felipe Anderson.