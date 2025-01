Time Brasil BRB tem a receita para vencer a França na Copa Davis

O Time Brasil BRB vai encarar a França nos Qualifiers da Copa Davis, neste sábado e domingo, no Palais des Sports, em Orléans. Para o capitão da equipe, Jaime Oncins, a união do grupo faz com que toda a equipe (atletas, comissão e staff) renda mais dentro e fora de quadra.

"Essa foi a minha ideia desde que comecei a ser capitão na Copa Davis. Então, sempre coloco na cabeça dos atletas que é uma semana especial, onde precisamos deixar o pessoal de lado para focar na equipe. A dinâmica vem funcionando bem, onde todos trabalham em harmonia e todos se ajudam", disse Jaime Oncins, que levou a equipe à inédita fase de grupos das finais da competição no ano passado.