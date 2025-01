Talles Magno será desfalque do Corinthians contra o Noroeste; entenda o motivo

O atacante Talles Magno, autor do gol da vitória sobre a Ponte Preta, não estará disponível para o Corinthians no próximo sábado, contra o Noroeste. Isso porque o jogador tem uma viagem marcada aos Estados Unidos para renovar o visto que lhe garante residir e trabalhar no país de forma permanente. O camisa 43 está no Timão, mas segue com seus direitos econômicos ligados ao New York City, da MLS.

O técnico Ramón Díaz lamentou a ausência do atleta em entrevista coletiva, mas valorizou seu bom momento. Talles já soma três gols em cinco jogos na temporada.

"Ele está crescendo. Está sendo protagonista. E no Corinthians todos precisam ser protagonistas. Ele está dando resultado, bem fisicamente... O único problema é que ele vai precisar viajar aos Estados Unidos por conta do visto, mas vai voltar rapidamente. Gosto porque ele dá alternativas. Vamos seguir trabalhando para que ele melhore, junto com a equipe. Hoje tivemos três chances claras, convertemos uma. Mas estamos contentes com o resultado", disse Ramón em entrevista coletiva.