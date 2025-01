Reforço do Santos, Neymar posta foto a caminho do Brasil: "Partiu"

Neymar já esta a caminho do Brasil. Na tarde desta quinta-feira, o atacante postou uma foto no avião, junto com seu pai e amigos.

Foto: Divulgação

O ídolo do Peixe deve chegar em São Paulo na manhã desta sexta-feira. Na sequência, ele pega um helicóptero e vai para a cidade de Santos, onde se encontrará com o presidente Marcelo Teixeira e assinará com o time paulista. O vínculo será de seis meses.