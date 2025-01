Paulinho é apresentado no Palmeiras, assume a camisa 7 e celebra: "Honrado por fazer parte desse projeto"

"Com certeza, hoje é um momento único na minha vida, estou no melhor clube do Brasil, o maior campeão do Brasil, o melhor clube do último 11 anos. Mas também, reconhecendo e sabendo de tudo aquilo que eu posso entregar, muito tranquilo com relação a isso, muito confiante e também pelo tudo que eu encontrei aqui: um elenco muito bom, treinador muito bom, muito vencedor", afirmou.

"Joguei muitas vezes com a camisa 7, tanto na base quanto no profissional. A minha estreia como profissional foi com a camisa 7. Fui pro Bayer Leverkusen com a camisa 7, fui campeão olímpico com a camisa 7, enfim. É um número que sempre esteve muito vivo na minha vida. Na minha religião também é um número muito importante, tem um significado muito importante também. E eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa hoje", declarou.

Paulinho foi anunciado pelo Palmeiras no dia 31 de dezembro do último ano. O jogador estava no Atlético-MG por dois anos. O atleta está regularizado no BID, mas ainda não inscrito no Campeonato Paulista. No momento, Paulinho se recupera de uma cirurgia na canela direita devido a um problema que o assolou durante a última temporada.

"Acho que tem tudo para dar certo. Acredito que com as coisas boas se unem, acredito que tem tudo para dar certo. Estou feliz, confiante e ansioso para estar em campo logo para é mostrar tudo aquilo que eu posso entregar ao Palmeiras", disse Paulinho.

Por enquanto, o novo camisa 7 acompanha os compromissos do Verdão de longe. O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Guarani, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.