Luan Peres admite fragilidade do Santos na bola aérea e pede mudança de postura

O Alvinegro Praiano só não foi vazado pelo alto na estreia do Estadual, na vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol. Nos outros quatro compromissos, o clube sofreu pelo menos um tento em jogadas deste tipo.

O Santos levou nove gols no Paulistão até o momento. A equipe do técnico Pedro Caixinha vive um jejum de quatro partidas em vencer, com três derrotas consecutivas e um empate.

O Alvinegro Praiano está na segunda colocação do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Peixe volta a campo no sábado, quando recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Estadual. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).