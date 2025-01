Lautaro comemora vaga da Inter de Milão no G8 da Champions

Com a vantagem de 2 a 0, os torcedores da Inter tiveram outra alegria quando os telões de San Siro anunciaram o primeiro gol da vitória do Dínamo de Zagreb sobre o Milan por 2 a 1, quatro dias antes do 'Derby della Madonnina' contra os arquirrivais pelo Campeonato Italiano.

Já no segundo tempo, Lautaro firmou seu hat-trick ao aproveitar um rebote do goleiro Radoslaw Majecki após uma finalização de Henrikh Mkhitaryan. Foi o quinto gol do argentino nesta Champions.

Aliviada por não precisar jogar o mata-mata antes das oitavas da Champions, a Inter agora volta todas as atenções para a Serie A, onde briga rodada a rodada pela liderança com o Napoli.