Giro da NBA: Shai marca 52 pontos, mas não impede derrota do Thunder

Em confronto direto da Conferência Oeste, o Golden State Warriors venceu os líderes em casa, alcançou sua 24ª vitória e seguiu na 11ª posição, fora da zona de play-in. O Thunder sofreu sua nona derrota na temporada, mas segue em primeiro na tabela.

Apesar da derrota, o destaque da partida foi o armador do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 52 pontos. É a segunda vez que o jogador alcança mais de 50 pontos na carreira. Shai lidera a NBA em pontuação e é o líder na corrida para o MVP (jogador mais valioso) da temporada.

Os Warriors voltam às quadras neste sábado, quando recebem o Phoenix Suns às 00h (de Brasília). No mesmo dia, o Oklahoma City Thunder enfrenta o Sacramento Kings, em casa, às 22h.

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Em outro jogo nessa madrugada de quinta-feira na NBA, os Mavericks bateram o New Orleans Pelicans por 137 a 136, fora de casa. O destaque da franquia de Dallas foi o ala-pivô PJ Washington, que marcou um duplo-duplo, com 25 pontos e 14 rebotes. Do lado dos Pelicans, Trey Murphy III fez 32 pontos.