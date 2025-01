FPF altera horário do jogo entre São Paulo e Mirassol pelo Campeonato Paulista

? Uol Play / Nosso Futebol / Zapping TV... pic.twitter.com/0s4R7KhQ1p

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 30, 2025

Antes de pensar no Botafogo-SP e no Mirassol, porém, Santos e São Paulo focam no clássico marcado para este sábado, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão.

O Peixe está na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave. Já o Tricolor, invicto, soma dez pontos e ocupa a ponta do Grupo C, à frente de Novorizontino e Noroeste, ambos com seis, e Água Santa, com quatro.