Estrela pop Robbie Williams vai colaborar com a FIFA em projetos musicais como Embaixador de Música

O cantor e compositor britânico Robbie Williams, estrela global do pop, irá colaborar com a FIFA em diversos projetos musicais para torneios e eventos oficiais da FIFA, incluindo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA?, que acontecerá nos Estados Unidos de 14 de junho a 13 de julho de 2025.

Autodenominado "devoto" do belo jogo e atual presidente do clube inglês Port Vale FC, Williams foi nomeado pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, como o Embaixador de Música da FIFA durante um evento de lançamento da FIFA Club World Cup 2025 Trophy Tour, em Nova York, na quinta-feira, 16 de janeiro. Williams já revelou que irá se apresentar com uma música durante o esperado espetáculo esportivo do verão.

"É uma honra absoluta estar fazendo isso", disse Williams ao presidente da FIFA diante de uma plateia repleta de estrelas na loja principal da Tiffany & Co. em Manhattan. Após cantar alguns de seus maiores sucessos, incluindo 'Feel' e 'Angels', a ex-estrela do Take That expressou sua alegria com a criação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, competição de 63 jogos que ele acredita que irá entreter e impressionar.