Destaque do Corinthians, Talles Magno aproveita "seca" de companheiros e se candidata à artilharia

O atacante Talles Magno vem sendo um dos grandes destaques do Corinthians na temporada de 2025. O camisa 43, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, tem aproveitado a "seca" de companheiros do setor de ataque para se candidatar à artilharia do time.

Até o momento, Magno possui três gols em cinco jogos disputados na temporada atual, se consolidando como o artilheiro isolado do grupo. Esse já é o mesmo número de gols de Talles pelo Corinthians no ano de 2024, só que com 14 partidas a menos.

Enquanto Talles vive um momento de graça, grande parte de seus companheiros ainda estão em branco no ano. Nomes badalados como Memphis Depay, Yuri Alberto e Ángel Romero buscam seu primeiro gol na temporada.