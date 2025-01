Cédric treina em reapresentação, e São Paulo inicia preparação para clássico contra o Santos

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta quinta-feira, no dia seguinte à vitória em cima da Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O time iniciou a preparação para o clássico contra o Santos e contou com uma novidade no gramado do CT da Barra Funda.

Reforço para esta temporada, o lateral direito Cédric Soares treinou normalmente com os novos companheiros. O ala português ainda aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ser inscrito no Paulistão e ficar apto a estrear pela equipe.

Autor do gol da vitória do time tricolor sobre a Lusa, na última quarta-feira, o jovem atacante Ryan Francisco também participou dos trabalhos. A tendência é que ele continue com o elenco profissional nas próximas semanas.