Carpini comemora a chegada de Carlinhos ao Vitória

Thiago Carpini recebeu o esperado reforço para o comando de ataque do Vitória. A diretoria fechou a contratação de Carlinhos, que estava fora dos planos no Flamengo e foi liberado por empréstimo ao clube baiano.

"O Carlinhos vem para ajudar, com características que me agradam muito", destacou Carpini, após o duelo do Vitória nesta quarta-feira contra o Jacobina pelo Campeonato Baiano.

Apesar de contar com Carlinhos, Carpini pede a chegada de mais um centroavante ao Vitória. Ele quer uma disputa por posição no comando de ataque. "Estamos buscando dois camisas 9. É o Carlinhos e mais um", avisou o treinador.