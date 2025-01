Autor do gol da vitória do Botafogo, Savarino destaca "esforço" do time em clássico

SAVALINDO! SAVADIOS! SAVALISO! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/uC4SG8djzz

? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 30, 2025

No clássico, o Botafogo abriu o placar com Igor Jesus, mas depois levou o empate. Savarino, então, entrou em acordo com o companheiro e cobrou o pênalti que garantiu a vitória.

"A gente sempre conversa antes, nos treinos, no vestiário. Ele bate os pênaltis, mas estou ali como segundo (cobrador). Então, falei para bater e ele (Igor Jesus) deixou. Agradeço pela confiança que teve. Isso é muito importante para o time", explicou Savarino.

O venezuelano ajudou a "salvar a pele" de Alex Telles, responsável por cometer o pênalti que resultou no empate do Fluminense. "São erros que acontecem nos jogos, mas vamos pensar no jogo de domingo e passar confiança para ele", finalizou.

O Botafogo decide a Supercopa contra o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. O torneio reúne os ganhadores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior.