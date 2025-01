Atlético-MG anuncia a contratação do argentino Tomás Cuello, ex-Athletico-PR

?? Chegou, assinou e vestiu o Manto!

Com 24 anos e cinco temporadas de experiência no futebol brasileiro, Cuello se junta ao #Galo na luta por grandes conquistas. O atacante argentino assina contrato válido até dezembro de 2028!

Conte conosco e vamos juntos, Hermano!... pic.twitter.com/byeuixUxs3

? Atlético (@Atletico) January 30, 2025

Revelado pelas categorias de base do Atlético Tucumán, da Argentina, Cuello defendeu o Red Bull Bragantino, entre 2020 e 2021, e estava no Athletico-PR desde então.

Com a camisa do Furacão, o argentino disputou 164 jogos, marcou dez gols e distribuiu 24 assistências. Em 2024, segundo dados do Sofascore, Tomás Cuello foi o jogador com mais grandes chances criadas entre todos os times da Série A, com 22.