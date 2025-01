Artur é regularizado no BID e pode estrear pelo Botafogo na Supercopa Rei

Reforço do Botafogo para a temporada, o atacante Artur foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira. Sendo assim, o jogador pode estrear já neste domingo, diante do Flamengo, na Supercopa Rei. O duelo acontece no Mangueirão, em Belém, às 16h (de Brasília).

O Glorioso oficializou a contratação de Artur no último domingo. Ele vai vestir a histórica camisa 7 do clube carioca. Na última temporada, com o Zenit, da Rússia, o atleta disputou 19 partidas, com quatro gols e cinco assistências.

Contrato de Artur com o Botafogo foi registratado no BID nesta quinta-feira (Foto: Reprodução)