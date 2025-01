Após derrota para o Botafogo, Fluminense se reapresenta e treina com foco no embate contra o Boavista

Após perder o clássico para o Botafogo, o Fluminense voltou aos trabalhos nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. A equipe iniciou a preparação para o duelo contra o Boavista, válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

O elenco realizou trabalhos com bola comandados pela comissão técnica de Mano Menezes. O Tricolor ainda tem pelo menos mais dois dias para se preparar para seu próximo confronto na temporada, marcado para este domingo, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Nesta quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, e chegou a sete derrotas seguidas contra o rival. O revés aumentou o drama da equipe, que venceu apenas um jogo nesta temporada. O Tricolor ocupa a oitava posição do Estadual, com seis pontos em seis jogos.