Weverton defende Anderson Barros após críticas e não vê Abel "esgotado" no Palmeiras

O desempenho do Palmeiras no início desta temporada tornou-se alvo de críticas dos torcedores, que, dentro do estádio, têm se demonstrado insatisfeitos e impacientes. Uma das cobranças recorrentes são feitas ao diretor de futebol Anderson Barros. Após o empate sem gols com o Red Bull Bragantino, o goleiro Weverton saiu em defesa do profissional.

"Anderson Barros faz coisas que as pessoas não veem, porque não vivem o dia a dia. Diretor de futebol não é só para contratar jogadores. Essa é uma das principais funções dele, mas também é cuidar dos jogadores. Os jogadores também têm problemas, e ele precisa estar atento e ajudar. Em todos esses anos da geração vencedora, ele não chutou nenhuma bola nem fez defesa, mas foi tão importante como quem esteve em campo", disse o goleiro.

"Com o trabalho no dia a dia, forma de gerenciar, de conversar e entender o lado humano. Nada funciona se o seu mental não tiver bom. Ele vem cuidando do ambiente, ajudando todo mundo, elevando o nível da equipe. Colhemos os frutos e vamos continuar, porque o trabalho é bom. Continuamos com a mesma sede", concluiu.