Vasco estaria de olho na contratação de Lucas Braga, do Santos

Com o intuito de dar mais opções ofensivas ao técnico Fábio Carille durante a temporada 2025, o Vasco estaria de olho na contratação do atacante Lucas Braga, jogador do Santos. O Gigante da Colina estaria em uma briga com o Vitória pela contratação do atleta de 28 anos.

Além de Lucas Braga, o Vasco encaminhou a renovação do contrato do centroavante Pablo Vegetti e estaria de olho no jogador angolano Loide Augusto, que atua no futebol turco.

A informação sobre o possível interesse do Vasco da Gama em Lucas Braga foi dada inicialmente pelo portal "Atenção, Vascaínos".