Vasco bate o Maricá e engata a terceira vitória seguida no Carioca

Com um golaço de Paulo Henrique, o Vasco acabou com a invencibilidade do Maricá e ganhou por 1 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Autor do gol da vitória, Paulo Henrique entrou no segundo tempo e fez uma pintura em São Januário. Ele fez fila na defesa rival e garantiu mais três pontos para o Vasco, que agora é o único invicto do Carioca e que engatou o terceiro triunfo seguido.

Com o resultado desta quarta-feira, o Vasco pulou para 12 pontos e para a liderança do Carioca neste começo de sexta rodada. Para permanecer, precisa secar o Volta Redonda, que tem nove pontos e enfrenta a Portuguesa, nesta quarta-feira, no Raulino de Oliveira. Já o Maricá, que perdeu pela primeira vez no Estadual, tem 11 pontos e está na segunda colocação.