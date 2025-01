Técnico do Santos revela conversa com Jorge Jesus e vê Neymar em "boas condições" para jogar

"O que sabemos, neste momento, é que ele vai chegar na sexta-feira, vai ser apresentado em São Paulo e ter que estar com o grupo para conhecê-lo. Já estamos fazendo um levantamento muito muito claro. O Jorge Jesus é português, já falei com ele. Temos acesso a todos os dados de treino. Sabemos que vai chegar em condições muito boas para poder ser utilizado o mais rápido possível", comentou.

"Tem ritmo de jogo? Não tem. Tem base de treino e está disponível? Sim. Um jogador com essa qualidade, todos sabemos onde ele se sente confortável par jogar. Teremos uma conversa com ele para que ele seja determinante e que sinta mais confortável", finalizou.

Neymar ainda não foi oficialmente anunciado pelo Santos, mas o presidente Marcelo Teixeira já deu as boas vindas ao craque. O atacante rescindiu o seu contrato com o Al-Hilal na última segunda-feira e deve desembarcar no Brasil nesta sexta-feira, quando será apresentado à torcida.

O Peixe volta a campo no sábado, quando recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília). No clássico, Neymar deve estar nas arquibancadas do estádio.

O jogador de 32 anos defendeu o Alvinegro Praiano de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.