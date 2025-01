Sem acerto com Renato Gaúcho, Cruzeiro busca outros técnicos

A diretoria do Cruzeiro não conseguiu chegar a um acordo com Renato Gaúcho para assumir a vaga de Fernando Diniz como técnico da equipe. Agora, o foco está em outros nomes do mercado.

Segundo informações de O Tempo, o Cruzeiro começou a realizar entrevistas com profissionais. A ideia é avançar nas negociações nesta quarta-feira e tentar um acordo até o final desta semana.