Seleção Brasileira perde para a Dinamarca e encerra participação histórica no Mundial de Handebol

Na etapa final, a Dinamarca voltou a pressionar e abriu vantagem no placar novamente. O Brasil parou na boa atuação do goleiro dinamarquês e não conseguiu encontrar maneiras de voltar para o jogo. Por fim, a seleção dinamarquesa seguiu forte no ataque e venceu por 33 a 21.

Vinicius Carvalho foi o destaque da Seleção Brasileira, com sete gols marcados, artilheiro da partida. Pelo lado da Dinamarca, Emil Jakobsen, Rasmus Lauge e Mathias Gidsel anotaram seis gols cada, além do goleiro Emil Nielsen, que terminou a partida com 15 defesas em 33 finalizações (45,5%).