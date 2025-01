Santos encaminha acordo para contar com Arthur Melo por empréstimo

Após a confirmação do retorno de Neymar, o Santos segue se reforçando na atual janela de transferências. Além do craque, o Peixe já anunciou Tiquinho Soares, encaminhou acordo com Zé Rafael e se aproximou de conseguir o meio-campista Arthur Melo, ex-Grêmio, por empréstimo.

Inicialmente informado pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, a Gazeta Esportiva apurou que Arthur Melo está próximo de um acerto com o Santos. Na negociação com a Juventus, está prevista uma possível cláusula de compra do meio-campista. Revelado pelo Grêmio, o jogador pertence atualmente à Velha Senhora, mas teve passagens no Barcelona, Liverpool e Fiorentina.