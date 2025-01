Ryan Francisco marca nos acréscimos, e São Paulo vence Portuguesa de virada

A estrela de Ryan Francisco brilhou mais uma vez. Nesta quarta-feira, com um gol nos acréscimos, o atacante de 18 anos garantiu a importante vitória de virada do São Paulo sobre a Portuguesa, por 2 a 1, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. André Silva, de pênalti, também balançou as redes para o Tricolor. Renan Peixoto abu o placar para a Lusa.

Vindo de dois jogos consecutivos com o time titular, o São Paulo poupou seus principais jogadores contra a Portuguesa, entrando em campo com um time inteiramente reserva. Mas, quis o destino que quem decidisse o jogo fosse Ryan Franciso, craque da Copinha, com dez gols em oito jogos, campeão do torneio e, aparentemente, a próxima estrela do elenco profissional.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando terá pela frente o Santos, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A Portuguesa, por sua vez, encara o Botafogo-SP, no mesmo dia, novamente na Mercado Livre Arena Pacaembu, às 16h.