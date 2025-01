Relembre dez jogos marcantes de Neymar pelo Santos

A vitória de 8 a 1 sobre o Guarani, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, representou bem a campanha do Santos no torneio em 2010. Neymar marcou cinco gols no embate. No fim, o Peixe acabou campeão.

Santos x Oeste - Paulistão de 2009



Neymar estreou pelo Santos no dia 7 de março de 2009. O Peixe venceu por 2 a 1, no Pacaembu. A então promessa alvinegra entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo.