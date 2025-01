Recém-anunciado, Cédric exalta grandeza do São Paulo e promete "dar a vida em campo"

Revelado pelo Sporting, o lusitano também passou por Southampton, Inter de Milão, Arsenal e Fulham durante a sua carreira.

A diretoria são-paulina e o português já vinham conversando nos últimos dias sobre um possível acordo. O lateral, inclusive, assistiu à vitória de 1 a o do Tricolor diante do Guarani, no Morumbis, na última quinta-feira.

Cédric é o terceiro reforço do São Paulo para a temporada. O meia Oscar e o lateral esquerdo Enzo Díaz chegaram ao clube. O clube, ainda, está perto de anunciar a chegada do lateral esquerdo Wendell, do Porto.