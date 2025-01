Por suspensão, Corinthians tem dois desfalques no meio-campo para jogo contra o Noroeste; confira

A tendência é que André Carrillo volte ao time titular no próximo sábado. Por outro lado, alguns garotos podem ganhar oportunidade com os desfalques, como Ryan e Luiz Gustavo Bahia. Outra opção é Charles, que costuma atuar saindo do banco de reservas.

Nesta quarta-feira, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0, com gol de Talles Magno, na segunda etapa. O duelo ficou marcado pela condição precária do gramado do Moisés Lucarelli, devido à forte chuva em Campinas.

Com a vitória, o Corinthians segue na segunda posição do grupo A, com 12 pontos, atrás do líder Mirassol apenas pelo critério do saldo de gols. O Timão também segue forte na briga pela liderança geral do Estadual, na terceira colocação.

O confronto contra o Noroeste será no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.