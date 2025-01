Petraglia faz gestos obscenos e responde ofensas de torcedores do Athletico-PR

A situação do Athletico-PR não é boa desde o fim do ano passado, após o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Na noite desta terça-feira, mais um capítulo triste na história do clube, envolvendo o presidente Mario Celso Petraglia.

O dirigente fez gestos obscenos ? inclusive mostrando o dedo do meio ? e respondeu às ofensas de torcedores enquanto estava em um dos camarotes da Ligga Arena, estádio do Furacão. O clima ficou tenso em função do empate da equipe diante do Cianorte, pelo Campeonato Paranaense.