Palmeiras recebe primeira folga desde o início do Paulista após empate com o Bragantino

O elenco do Palmeiras recebeu um dia de folga nesta quarta-feira depois do empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Esse é o primeiro dia de descanso da equipe desde o início do Estadual.

Na última terça-feira, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira ficou no 0 a 0 com o Massa Bruta, no Allianz Parque. Com esse resultado, o Verdão ficou na segunda colocação do Grupo D, com oito pontos, um a menos que o São Bernardo, que tem nove.

Ao todo, o Alviverde tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. O único revés foi o 2 a 1 diante do Novorizontino. Até o momento, a equipe venceu a Portuguesa, na estreia, o clássico contra o Santos, de virada, e empatou com Noroeste e Red Bull Bragantino.