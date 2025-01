Palmeiras encaminha saída de Rony para o Al-Rayyan, do Catar

Com desempenho a desejar nas últimas temporadas e alvo de fortes críticas da torcida do Palmeiras, Rony foi liberado pelo Palmeiras para negociar com outros clubes. O Fluminense fez propostas pelo atleta, teve o aval do Verdão, mas o jogador negou as ofertas.

O Santos também mostrou-se interessado por Rony. Apesar de avaliar o mercado brasileiro, Rony priorizava uma saída para um time do exterior.

Rony está no Palmeiras desde 2020 e soma 283 jogos. Além disso, tem 70 gols marcados e carrega a marca de artilheiro do clube na história da Libertadores, com 22 bolas na rede. Pelo Verdão, conquistou 11 taças, incluindo duas Libertadores.