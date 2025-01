Manchester United encaminha contratação de lateral Patrick Dorgu

Com o acordo encaminhado, o lateral será a primeira contratação na era Ruben Amorim. O Manchester United passa por problemas defensivos na temporada e o reforço de Dorgu é visto como uma alternativa para Malacia e como um jogador que chega para jogar enquanto Luke Shaw está machucado.

Apesar da pouca idade, Dorgu já figura entre as convocações da Seleção Dinamarquesa. Convocado nas últimas três datas FIFA, com quatro jogos, o atleta já marcou pela seleção e se destaca pela polivalência, atuando em todos os setores da esquerda. Além do apoio defensivo, o jogador já mostrou que consegue jogar até na ponta.

Dorgu tem exames com o Manchester United nessa quarta e os Red Devils esperam contar com o jogador no domingo, às 11h (de Brasília), para jogar contra o Crystal Palace, em casa. Contudo, o clima na equipe não é bom, com o time amargando a 12ª posição do Campeonato Inglês, com 29 pontos.