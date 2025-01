Luisa Stefani exalta agressividade de dupla com Babos na vitória em Linz

O chaveamento da próxima fase ainda não foi definido devido a dois jogos que serão disputados nesta quinta-feira. O primeiro será da número um do mundo, Katerina Siniakova, com a chinesa Shuai Zhang contra a dupla da americana Quinn Gleason com a belga Kimberrley Zimmermann. O outro confronto será entre a dupla da eslovaca Rebeka Sramkova com a búlgara Viktoriya Tomova e a dupla da chinesa Qianhui Tang com a britânica Emily Appleton. As duplas vencedoras se enfrentam nesta sexta-feira e quem passar encara Luisa e sua companheira no sábado.

Após a vitória, Luisa Stefani lamentou a lesão da adversária e comentou sobre seu desempenho em quadra.

"Primeiramente, desejo melhoras para a Tereza. Sei que ela estava incomodada antes mesmo da primeira rodada e lutou para jogar hoje. Já estive nessa situação e é duro, então espero que ela se recupere logo. Do nosso lado, feliz com a forma que jogamos. Elas formam um time perigoso e bem organizado. Conseguimos ser agressivas, impor nosso jogo e aproveitar as oportunidades no primeiro set. Individualmente, me movimentei muito bem e fui agressiva na rede, algo que venho trabalhando. Agora, temos alguns dias para seguir trabalhando e nos preparar para a semi no sábado", disse Stefani.

Luisa Stefani, paulistana de 27 anos, foi medalhista de bronze olímpica nas Duplas Femininas dos Jogos de Tóquio em 2021, ao lado de Laura Pigossi. Nas Duplas Mistas do Australian Open de 2023, Luisa venceu o torneio ao lado de Rafael Matos, sendo a primeira dupla de brasileiros a conquistar um Grand Slam. Atualmente, a brasileira é a número um do país e número 30 global.