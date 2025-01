Fortaleza fecha o maior patrocínio da história do futebol cearense

Já na temporada de 2025, o Fortaleza terá um calendário cheio. Além de disputar do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, o clube ainda disputará a Copa do Brasil, a Libertadores e espera seguir como um dos melhores do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza retornará aos gramados nesta quinta-feira, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Jogando no Estádio Presidente Vargas, a partida será contra o Maracanã, às 20h30 (de Brasília).