Flamengo vence o Sesi Franca e vai enfrentar o Minas na final da Copa Super 8

"É comemorar o dia de hoje para amanhã já estar com nossa cabeça na final. Será um jogo muito pegado, mas acredito que temos chances e vamos para mais, ser campeão da Copa Super 8", disse.

O primeiro quarto do jogo foi equilibrado, e as duas equipes apresentaram bons lances. O Flamengo contou com o brilho de Ruan Miranda, que anotou dez pontos, e venceu a primeira parte por 21 a 16.

No entanto, o Sesi dificultou ainda mais a vida do Flamengo no segundo quarto e conseguiu virar o placar. O Flamengo melhorou na reta final, mas não impediu a vitória do time de Franca, que foi para o intervalo vencendo por 44 a 40.

Em busca de mais uma final, o Flamengo foi avassalador no segundo tempo. A equipe fez um terceiro quarto de almanaque, aplicando doze a zero nos primeiros minutos. O time carioca manteve o domínio e fechou a terceira parte com dez pontos de vantagem, com o placar em 70 a 60. No último quarto, o Rubro-Negro seguiu sem dar chances para o Sesi Franca e venceu a partida por 103 a 72.