Escalação do São Paulo: time enfrenta a Lusa com reservas e garotos da Copinha no banco

Nem mesmo o goleiro Rafael foi mantido como titular para a partida desta quarta-feira. Um dos homens de confiança do técnico Luis Zubeldía, o goleiro foi fundamental na vitória por 3 a 1 no clássico contra o Corinthians, no último domingo, protagonizando grandes defesas, mas contra a Portuguesa dará lugar a Jandrei na meta tricolor.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o São Paulo quer embalar de vez no Campeonato Paulista. Líder do Grupo C, com sete pontos, mesmo com um jogo a menos, o Tricolor planeja seguir pontuando para, quem sabe, garantir a melhor campanha da primeira fase e ter a vantagem de decidir os mata-matas do Estadual no Morumbis.

Enquanto os reservas terão a missão de manter o nível competitivo do São Paulo nesta quarta-feira, os titulares descansam e se preparam para mais um clássico. No próximo sábado, o Tricolor visita o Santos, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, que deverá contar com a presença de Neymar, de volta ao Peixe.