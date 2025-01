De olho na temporada internacional, velocistas disputam Brasileiro Indoor

"Eles vão competir como parte do treinamento para a temporada indoor. Os treinos seguem com o objetivo de estar bem melhor a cada competição indoor, iniciando no Brasileiro, seguindo para o Sul-Americano e o Mundial. Desta forma, passo a passo, chegar bem nos Mundiais indoor e outdoor. Esses são os planos", disse o treinador Darci Ferreira.

O Campeonato Sul-Americano de Cochabamba será realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro. O Brasil levará os dois atletas mais bem posicionados no Ranking Combinado (Indoor/Outdoor) no período de 27 de abril de 2024 a 2 de fevereiro de 2025 (até dois atletas por prova). Já o Mundial Indoor, de 21 a 23 de março, será em Nanjing, China.

A prova dos 60 m é a que mais recebeu inscrições no Brasileiro de Provas Similares ao Indoor, com 36 atletas no masculino e 13 no feminino. Entre as mulheres, as atletas olímpicas Ana Azevedo, Lorraine Martins e Vitória Rosa, todas do Pinheiros, são os destaques. O evento abre o calendário de 2025 e vale índice e pontos para o Ranking Mundial.